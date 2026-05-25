俳優の川栄李奈（３１）と上坂樹里（２０）が２５日、都内で大手コンビニチェーン「ローソン」の「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に、Ｍ！ＬＫの佐野勇斗（２８）、ヒコロヒー（３６）、梅沢富美男（７５）と登壇した。川栄は４月に廣瀬智紀との離婚を発表して以降、初めて報道陣の前に姿を見せた。

同社の新ＣＭで、川栄はローソンの店長役、新ＣＭキャラクターとなった上坂は店員役を演じている。川栄は２１年にＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」でヒロイン役を演じ、上坂は現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」で見上愛とＷ主演を務めており、２人の朝ドラヒロインが並ぶ形となった。

２人は会見にローソンの制服姿で登場。川栄は４年前のイベントで店長役を希望していたことに触れ、「まさか夢がかなうとは思わなかった。とてもうれしいです」と笑顔。上坂は「新人クルーとして加わることができてとても光栄です」とうなずいていた。

同社の「超ハッピーすぎ！チャレンジ」は、創業５１年にちなみ、６月２日から全国の店舗で、価格据え置きで具材や重量などを約５１％増量する「盛りすぎチャレンジ」や、２つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」など「超ハッピー」な企画を展開する。