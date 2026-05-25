【明治安田J1百年構想リーグ】東京ヴェルディ 0−6 横浜F・マリノス（5月24日／味の素スタジアム）

【映像】爆速すぎる「60m独走ゴール」（実際の様子）

快勝劇の幕開けは、圧巻の60メートル独走弾だった。横浜F・マリノスのMF近藤友喜が叩き込んだ衝撃弾にSNSが沸いている。

横浜FMは5月24日、明治安田J1百年構想リーグの最終節で東京ヴェルディと敵地で対戦。北海道コンサドーレ札幌から今季新加入の近藤は右ウイングでスタメン出場すると、ゴールレスで迎えた25分に圧巻のゴールを奪う。



相手のFKからの攻撃を凌いだ横浜FM。自陣ボックス内のMF天野純が前線にロングボールを蹴り出すと、これに反応したのが近藤だった。FW齋藤功佑、FW福田湧矢とのスプリント勝負をハーフウェーライン付近で制すると、そのまま約60メートルを独走。ボックス手前からGKマテウスの動きを冷静に見極め右隅へと流し込んだ。

「ファーストタッチでいい位置にボール置いた」の声も

このゴールにDAZNで実況を務めた原大悟氏は、「1人カウンター！決め切った近藤友喜！誰も止められないスピード！見事なカウンターです！」と大興奮。解説の福田正博氏も「速かったですね。近藤のスピードが活きましたね。上手く運びながら、右サイドに相手が来ているのわかってますが、落ち着いて駆け引きして流し込みました。簡単ではない」とこちらも大絶賛した。



まるで世界屈指のスピードを誇るキリアン・エンバペ（フランス代表FW）のような独走弾はSNS上でも話題に。ファンからは「ファーストタッチでいい位置にボール置いたね！」「はやっ、体幹強っ」「近藤すげ〜カウンターだ！」「エウベルみたいに一人で完結しちゃった！」「1人でカウンター完結させた」「現地で見たけど足速くてビビった」「これはゴラッソ！」「近藤の速さはかつてのテル、大然、エウベルに匹敵するものがある！」「爆速すぎる」など驚愕の声が上がった。

近藤はこれが嬉しい移籍後初ゴール。さらにこの日は3アシストをマークするなど、1ゴール・3アシストの大活躍で、チームの6−0という快勝に大きく貢献した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

