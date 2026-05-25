【スーパーフォーミュラ】第5戦（決勝・5月24日／鈴鹿サーキット）

【映像】ライバルも「痺れました」優勝決めた劇的瞬間

F1直下のカテゴリであるF2も経験しているトヨタの伏兵が、その素晴らしい実力と冴え渡るドライビングを見せつけ、スーパーフォーミュラで5年ぶり、ホンダから移籍後初となる優勝を勝ち取った。

福住仁嶺（NTT docomo Business ROOKIE）は、予選でチーム初のポールポジションを獲得すると、スタートからトップを守り続ける快走を見せた。2番手から追いかける岩佐が、福住に対してアンダーカットを仕掛けようと22周目でピットイン。それに合わせるように福住も次周にピットインしてタイヤを交換すると、岩佐の前でピットアウトした。岩佐はピットアウト後に坪井翔と太田格之進とのバトルを余儀なくされたが、その2人を制し、福住を追いかけ続ける。

27周目、岩佐は130Rで福住の真後ろにつけると、エンジン出力を一時的に上げるオーバーテイクシステム（OTS）を使用し、福住をオーバーテイクした。ここで岩佐がトップに立ったかと思われたが、福住は岩佐がOTSを使えない時間を逆手に取り、残りのOTSを使い切ってでも岩佐をオーバーテイクしようという作戦に出た。福住は200RからホームストレートまでOTSを使いっぱなしにし、ホームストレートで岩佐に並びかけ、そのまま岩佐を見事に抜き去った。その次周、岩佐も同じようにOTSを使用して、1コーナーで福住をオーバーテイクしようとしたものの、福住がイン側をがっちりブロックし、岩佐の目論見をしっかりと阻止した。

福住のオーバーテイク劇を3番手から見ていた太田格之進は、レース後のインタビューで「本当に仁嶺におめでとうって気持ちしかないですね。みなさんもだいぶ盛り上がっていたと思うけど、僕も真後ろの特等席で見てたんで（笑）」とコメント。

続けて、「抜き返した時、痺れましたね。僕も続こうと思ったんだけどちょっと足りなくて、本当にギリギリのバトルを観客の皆さんに楽しんでもらえたと思うんで」と、福住の見事なオーバーテイクを賞賛した。

視聴者からも「こんなドラマはない」「ヤバい鳥肌が」「泣いちゃった」「F1のレースより面白いんだが」と、福住の激走を讃える声が多く集まった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）