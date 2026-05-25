JOY、形が崩れた宅配ピザにネット衝撃「想像以上にひどかった」「こんなの来たら泣いちゃう」
タレントのJOYが、自身の公式Xを更新。宅配ピザを注文し、崩れた状態で届いた写真を投稿すると、ネット上で驚きの声があがっている。
【写真】形ぐちゃぐちゃ！想像以上に酷い…JOYに届いた宅配ピザ
JOYは、定期的に株や家族のことなど私生活について語っているが、今回は「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と写真を投稿。形が崩れたピザを見ることができる。
続けてJOYは「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と苦言も、最後は「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」とつづった。
これにネット上では「ショックだなぁ」「想像以上にひどかった…」「これは酷すぎますね 疲れてる時にこれ見たら更に疲れが 運転の荒さでなく落としてひっくり返ったんじゃないかな、というくらいの変形」「こんなの来たら泣いちゃう」などの声が出ている。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している。
【写真】形ぐちゃぐちゃ！想像以上に酷い…JOYに届いた宅配ピザ
JOYは、定期的に株や家族のことなど私生活について語っているが、今回は「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と写真を投稿。形が崩れたピザを見ることができる。
続けてJOYは「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と苦言も、最後は「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」とつづった。
これにネット上では「ショックだなぁ」「想像以上にひどかった…」「これは酷すぎますね 疲れてる時にこれ見たら更に疲れが 運転の荒さでなく落としてひっくり返ったんじゃないかな、というくらいの変形」「こんなの来たら泣いちゃう」などの声が出ている。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している。