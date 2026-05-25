タレントの堀ちえみが24日、自身のアメブロを更新。都内にある湯島天満宮のお祭りに参加したことを報告した。

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堀は「お祭りだーい！」というタイトルでブログを更新。「毎年感謝の気持ちで、お祭りに参加させていただいてます」とお祭りへの参加を報告し、「こんなにたくさんの御神輿が出ての、大きなお祭りが地元に残っていることは、大変素晴らしいことだなと思います」と感慨深げにつづった。

続けて更新したブログでは、「無事に宮入りをし、お祓いをしていただきました」と説明。「来年は25年に一度の式年大祭です。盛大に開催されるそう。楽しみです」と翌年への期待を寄せ、夫・尼子勝紀さんとの“法被姿”で寄り添う夫婦ショットを披露した。また、自身の体調について「腰も良くなって、本当に嬉しかった!!!」と回復を喜び、「来年の式年大祭まで、元気に過ごしますよ」と意気込みを明かした。

この投稿に読者からは「楽しそう！」「いい顔してますね！法被姿が粋です！」「凄く楽しそうで身体も元気そうで良かった」などのコメントが寄せられた。