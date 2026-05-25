石油元売り大手・出光興産の子会社の原油タンカー「出光丸」が２５日正午前、愛知県知多市沖の桟橋「伊勢湾シーバース」に到着した。

２月下旬に中東情勢が悪化して以降、ホルムズ海峡を通過して日本に着いた最初の原油タンカーとなる。

出光丸はパナマ船籍で全長３３３メートル。日本人乗組員３人が乗船し、船舶位置情報サイト「マリントラフィック」によると、２５日朝時点で伊勢湾内を航行している。出光興産によると、サウジアラビア産の原油約２００万バレルを積んでおり、日本の国内消費量１日分の約８割にあたる。原油はシーバースから海底パイプラインを通じて同社の愛知事業所（知多市）の製油所に運ばれる。

経済産業省によると、出光丸は４月下旬にホルムズ海峡を通過後、インド半島の南からマラッカ海峡、南シナ海を経て日本近海へ到着した。複数の政府関係者は、出光丸のホルムズ通過にあたり「イラン側に通航料は支払っていない」と説明している。

在日イラン大使館は４月下旬、Ｘ（旧ツイッター）に、１９５３年に英国の封鎖を突破してイランから石油を買い付けた出光興産のタンカー「日章丸」の画像を投稿していた。ＥＮＥＯＳグループの原油タンカーも５月中旬にホルムズ海峡を通過している。