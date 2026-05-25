Ｍ！ＬＫの佐野勇斗（２８）が２５日、都内で大手コンビニチェーン「ローソン」の「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に登壇した。

佐野は同社の新ＣＭキャラターに就任。「ロゴが牛乳瓶のロゴなのでＭ！ＬＫと縁があるなと思っていました。今回就任できて運命だと思っています」と爽やかにあいさつした。

会見の名称に合わせて「ハッピーすぎる」ことが話題になると、佐野は「先日ドラマを撮影していて、小学生の子たちがすごくたくさんいたんですよ」と切り出した。「僕の隣を通り過ぎて、『邪魔してごめんね』と思ってたら、後ろの方から『好きすぎて滅！』とめちゃくちゃ大きな声で歌っていただいて」と渋めの声で当時の小学生を再現し、「かわいくて、小学校の子たちにも知ってもらえてるんだっていうのはすごくハッピーだなと。結構しゃがれた渋い声でしたね、その子」とニヤリとした。

今後挑戦したい「超ハッピーすぎ！チャレンジ」について問われると、佐野は「Ｍ！ＬＫのメンバーと富士山に登る」と掲げた。「ずっと日本の宝ですし、日本の一番大きい山を登りたいと（メンバーの）塩粼太智がたてまして、この目標がなかなか達成できなくて、ハッピーに登りたい」と意気込んだ。

イベントにはヒコロヒー（３６）、上坂樹里（２０）、川栄李奈（３１）、梅沢富美男（７５）も登壇した。同社の「超ハッピーすぎ！チャレンジ」は、創業５１年にちなみ、６月２日から全国の店舗で、価格据え置きで具材や重量などを約５１パーセント増量する「盛りすぎチャレンジ」や、２つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」など「超ハッピー」な企画を展開する。