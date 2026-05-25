25日にABEMAで公開されたラリージャパン特別企画に、スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那が登場。シミュレーターでタイムアタックを行う企画のなかで、高木がレーシングスーツ姿を披露し、共演した人気お笑い芸人のチョコレートプラネット・長田庄平が驚く一幕があった。

【映像】足はパツパツ！話題のレーシングスーツ姿（全身あり）

ロケが行われたGRガレージに長田が訪れると、そこにはすでにシミュレーターに熱中する高木の姿があった。レーシングスーツに身を包んだその様子を見た長田は「何やってるんですか！」と声をあげた。

これに高木は「ここでシミュレーターができると聞いて、車が好きなので来ちゃいました。（スーツも）着ちゃいました！」と応えた。続けてスピードスケートのスーツとの違いを問われると、「（レーシングスーツは）全然伸びない。座ったり足を曲げたりするとこの辺が…」と吐露。引退後4年経っても健在である高木の太腿に、長田も「パツパツやん！足はしっかりされている」と驚いていた。

その後、ラリーでの過酷な環境を再現し、酷暑のなかで汗だくになりながらシミュレーターでタイムアタック。高木は額に汗を滲ませ「あちぃ〜」と叫ぶなど熱中。ファンからは「高木さんもラリーで第二の選手人生スタートしてほしい！」といった声も寄せられていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）