内閣府の「高齢者の経済生活に関する調査結果」によると、高齢者の約4人に1人が「今後優先してお金を使いたいもの」として「子や孫のための支出」を挙げています。しかし、その出費が自身の生活を圧迫するケースも少なくありません。地方都市で一人暮らしをするヤスシさん（仮名・73歳）は、年金月16万円と約1,800万円の貯金があり、生活に不安はないはずでした。しかし、毎週末訪ねてくる娘と孫たちに「うれしい。だけど来ないで…」と本音を漏らすのでした。

「お父さん、寂しいでしょ？」毎週末押し寄せる娘と孫4人

地方都市の一戸建てで暮らすヤスシさん（仮名・73歳）は、3年前に妻を亡くしてからは一人暮らしです。住宅ローンは完済済み。受給している年金は月約16万円で、約1,800万円の貯金があり、一人で質素に暮らす分には不安はありません。

しかし、ヤスシさんの休日は「静かな老後」とは無縁です。車で30分ほどの距離に住む長女と次女は仲がよく、週末になると申し合わせたように、それぞれの子ども（孫）を2人ずつ、計4人を連れて実家に訪れます。

「お父さん、平日は一人だから寂しいでしょ？ 孫に囲まれて幸せよね！」と、娘たちは悪気なく本心から親孝行をしていると思っているのです。

しかし、ヤスシさんは心の底からは喜べない「切実な理由」がありました。

お昼代は出してくれるけれど…帰り際に飛んでいく「1万円」

孫は幼稚園児から小学校の中学年まで。4人も集まれば家のなかは大騒ぎです。

お昼どきになると、娘たちはピザやお寿司を出前で頼み、「ここは私たちが払うから」と気前よくご馳走してくれます。その気持ちはありがたい一方で、高齢のヤスシさんは油っこい食べ物にほとんど手をつけません。

そして、ヤスシさんにとって一番痛手なのは、帰り際に発生する「孫へのお小遣い」です。

「遊びに来るたびに、孫4人にそれぞれ数千円のお小遣いを渡すのが習慣になってしまいました。誰か一人にあげないわけにもいかず、毎週末のように1万円近いお金が飛んでいきます」

「うれしい。だけど来ないで…」老後資金が減っていく恐怖にこぼれた本音

「孫は可愛いです。でも、これが何年も続けば貯金が底をつくのではないかと恐ろしくなります。自分一人のためにお金を使うことなんて、もう何年もしていません」

月に16万円の年金暮らしにとって、お小遣いの出費は決して軽くありません。生活費の赤字は、老後の命綱である1,800万円の貯金から切り崩して補填しています。

「うれしい。だけど来ないで……」

それが、誰にもいえないヤスシさんの切実な本音です。それでも、善意で来てくれている娘たちの機嫌を損ね、本当に誰も寄りつかなくなって孤独死するのも怖いため、口が裂けても「来ないでくれ」とはいえないのです。

自分の食費は切り詰めても「孫への出費」は削れないシニアたち

「孫は可愛いけれど、出費が苦しい」と悩むヤスシさんのジレンマは、決して特殊なケースではないことが、データから読み取れます。

内閣府の「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」によると、「今後、優先的にお金を使いたいもの」として「子や孫のための支出（学費、こづかい等）」を挙げた人は全体の25.8％に上っています。ヤスシさんのように、自分自身の娯楽よりも孫のためにお金を使うことを喜びとするシニアは少なくないといえるでしょう。しかし、その一方で同調査の「今後、節約したいと考えているもの」を尋ねた項目では、「子や孫のための支出」を挙げた人はわずか6.0％にとどまりました。

これは、「食費（26.4％）」や「被服費（52.8％）」といった自身の生活に直結する項目よりも低くなっています。つまり、一度習慣化してしまった孫へのお小遣いなどの支出は、自分の生活費を切り詰めてでも「削りたくない」と考えるシニア層の心理がうかがえます。

その結果として待っているのが、老後資金が徐々に減っていく現実です。同調査によれば、ヤスシさんと同じ「金融資産1,000〜2,000万円未満」の余裕があると思われる層であっても、全体の60.2％が「生活費のために預貯金を取り崩している（よくある＋時々ある）」と回答しています。

ヤスシさんが娘たちに「来ないで」と打ち明けられない背景には、一人暮らし特有の孤独への恐怖があると推測されます。しかし、親を気遣う子の善意と、嫌われたくないという親の心理が組み合わさることで、お互いに悪気がないまま老後資金が削られていきます。

長生きのリスクに備え、親の老後破綻を防ぐためには、親側から勇気を持って「お小遣いは誕生日とお正月だけ」といった適度な距離感と「お金のルール」を設けることが必要不可欠だと、この事例とデータは教えてくれています。

［参考資料］

内閣府「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」