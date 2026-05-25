モデルの美香さんは5月25日、自身のInstagramを更新。体格のよい息子とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：美香さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの美香さんは5月25日、自身のInstagramを更新。体格のよい息子とのツーショットを公開しました。

【写真】美香＆息子のツーショット

「大きくなりましたねー」

美香さんは「のりへいちゃん、純ちゃんと子供たちとみんなで集合〜！」とつづり、8枚の写真を投稿。友人家族と食事を楽しむ様子です。1、2枚目は「ラグビーをしていて体重100キロを目標に体を作っている」という息子に寄り添うツーショット。続けて「久しぶりに隣に座って写真を撮らせてくれたので、ぴっとりくっついてみたら　微妙な顔されちゃったよ笑」と、2枚目では息子が照れくさそうに肩をすぼめる様子がうかがえます。

ファンからは、「なんて可愛いママとイケメンの息子さんなの〜」「憧れます　大好き」「素敵な写真です〜」「それにしても中学生には見えない体格」「顔隠してもイケメン！」「大きくなりましたねー」「子供達もそのまま仲がいいって幸せですね」との声が集まりました。

息子との初詣ショット

自身のInstagramで息子とのツーショットなどをたびたび公開している美香さん。1月3日の投稿では「【不二阿祖山太神宮】参拝へ」とつづり、息子との初詣ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)