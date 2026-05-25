【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは海の幸
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、海の恵みを感じるおいしい食材、街の景色を形作る大きな構造、そしてバラバラのパーツを一つにまとめる作業という、それぞれジャンルが異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ほ□□
□□もの
くみ□□
ヒント：扇のような形の殻を持つ海の幸。そして、バラバラになっている部品を正しい手順で一つにまとめ上げる作業を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たて」を入れると、次のようになります。
ほたて（帆立）
たてもの（建物）
くみたて（組み立て）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、食卓を豊かに彩る海の幸の名称から、街の風景を構成する身近なインフラ、さらにはものづくりの基本となる工程までを網羅しました。共通する「たて」という響きが言葉を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、海の恵みを感じるおいしい食材、街の景色を形作る大きな構造、そしてバラバラのパーツを一つにまとめる作業という、それぞれジャンルが異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□もの
くみ□□
ヒント：扇のような形の殻を持つ海の幸。そして、バラバラになっている部品を正しい手順で一つにまとめ上げる作業を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：たて正解は「たて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たて」を入れると、次のようになります。
ほたて（帆立）
たてもの（建物）
くみたて（組み立て）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、食卓を豊かに彩る海の幸の名称から、街の風景を構成する身近なインフラ、さらにはものづくりの基本となる工程までを網羅しました。共通する「たて」という響きが言葉を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)