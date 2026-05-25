フィギュア、お菓子、七味まで「何でもランウェイ」できる装置を作ってみた！ 手のひらサイズの“モデル”たちが細長いステージを自動でウォーキング

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【電子工作】何でもランウェイ』というBBコリーさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ランウェイの華やかさをご家庭でも手軽に味わえる装置を作りました！

手のひらサイズの物なら何でもランウェイ！

【電子工作】何でもランウェイ

ファッションショーでモデルたちが歩く「ランウェイ」。そんな華やかな舞台をミニサイズで作ってみたとの動画が投稿されています。手のひらサイズの物なら何でもランウェイを歩かせられる、遊び心たっぷりの電子工作です。

動画の冒頭では、実際に動く様子が紹介されています。効果音が「キラララララ〜〜ン」と鳴るとカーテンが開き、小さな招き猫が登場します。ステージの先端へとゆっくりと移動するとともに、舞台はピカピカと紫に光ります。

ステージ先端でのパフォーマンスは複数パターン用意しているそうです。くるっと後ろを向いたり、左右交互に回ったりと、さまざまな動きをします。さらに「撮影タイム」も用意。動きがピタッと止まって、光の演出が白色に変わります。

そしてランウェイらしく、演者は次々と交代します。招き猫がカーテンの向こうへ戻ると、しばらくして再びオープン。今度はゴールドドラゴンのフィギュアが登場します。

“何でもランウェイ”というコンセプトどおり、動画ではミニフィギュアや人形はもちろん、お菓子や七味唐辛子まで登場します。七味のウォーキング時にはステージの色は赤に。演者ごとにイメージカラーを割り当てられるようになっています。

後半では装置の仕組みも紹介。カーテンは9gサーボで開閉し、スライド移動には台形ねじを採用しています。底面には回路が収められており、オーディオ部品やモーターなどを取り付けて動かしているそうです。演者の固定には磁石を利用。磁力差によってスムーズに演者交代をするギミックは見どころです。

「ランウェイの華やかさをご家庭でも手軽に味わえる装置を作りました！」という言葉どおり、眺めて・撮って・仕組みを知って楽しめる作品です。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

おおおスゲー

うどん屋のテーブルにコレあったら毎回七味振るわ

結構メカメカしい

演者交代良いアイデア

めっちゃいいな

文／高橋ホイコ