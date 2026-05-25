ＡＣＬ２制覇を達成したガンバ大阪の祝勝会に「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」が突撃！加地亮さんは後輩たちに次々とビールをかけられ、共に喜びを味わった。選手としてもコーチとしてもアジアの頂点に立った遠藤保仁さんの言葉に注目だ。

▼ビールかけで大盛り上がり！ 初瀬選手は「このために帰ってきた」



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。ＡＦＣチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）の優勝を果たしたガンバ大阪の祝勝会を取材した。

２００８年以来のアジア制覇、２０１５年以来１１年ぶりのタイトル獲得となったＧ大阪。報告会には６５００人ものサポーターが駆けつけ、中谷進之介キャプテンの言葉に耳を傾けた。報告会のあとにはお待ちかねのビールかけも。ヴィッセル神戸で優勝を経験したＤＦ初瀬亮選手は「このためにガンバに帰ってきた」と喜びを爆発させた。

ＯＢの加地さんは次々とビールをかけられ、上から下までずぶ濡れに。最後は２００８年の優勝メンバーである遠藤保仁コーチも大喜びでビールをかけていた。「俺とみょう（明神智和）、フジ（藤ヶ谷陽介）だけやからね」とコーチ陣にとっても格別の時間だった。

加地さんは「平日なのに６５００人もサポーターが駆けつけるのはすごい。優勝はファン・サポーターのおかげ。パブリックビューイングでもすごく集まって応援していた」。Ｇ大阪にとっては特別なひとときとなった。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年５月２４日（日）収録より）