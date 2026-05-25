ホワイトソックス傘下３Ａシャーロットの西田陸浮内野手（２５）が、２５日（日本時間２６日）にもメジャーに昇格することが明らかになった。ホ軍専門メディア「サウスサイド・ショーダウン」のイアン・エスクリッジ氏がＸで伝えた。

同氏は「情報筋によると、ユーティリティーの西田陸浮がデビューに向けて明日シカゴでホワイトソックスに合流する予定だ。オレゴン大出身の１１巡目指名で、３Ａシャーロットで出塁率・４５４、ＯＰＳ・８４９」とＸにポスト。ホ軍有望株を取り扱う「フューチャーソックス」もリポスト。ホ軍の試合前後の番組ホストのＣ・ガーフィン氏も「明日、西田陸浮がメジャーに呼ばれることが分かった」とポストした。

西田は今季３Ａで打率３割４分７厘。インプレー打率４割２分１厘の高さは内野安打の多さを示している。マイナー通算で１４０回盗塁を試み、１１０回成功。内外野をこなすユーティリティー選手でもある。

同日、ジャイアンツ戦後のガーフィン氏が出演するポストゲームショーの有望株紹介コーナーで西田が取り上げられていた。元ワールドシリーズ優勝監督で解説のＯ・ギーエン氏は、３Ａで西田が内野安打で一塁にヘッドスライディングして決勝点をもたらした場面を称賛。「これぞベースボールだ。私はあの若者が大好きだ。私の現役時代のように彼は素晴らしいエネルギーをもたらしてくれる。この３年間ずっと見ている。ひき付けられる。本当に気に入っている。私は彼を昇格させて欲しいと願っている。彼は起爆剤になるからだ」と熱弁を繰り広げた。またガーフィン氏も「現在のクラブハウスは活気に満ちている。彼を昇格させればさらに高まる」と猛プッシュしていた。