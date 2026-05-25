「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。阪神のキーマンは、３球団競合の末ドラフト１位で入団した立石正広内野手（２２）。１月の新人合同自主トレから３度のけがを乗り越えた黄金ルーキーが、パ・リーグ投手攻略にかかる。

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立石が日に日に存在感を増している。１軍デビュー戦の１９日・中日戦（倉敷）ではプロ初打席の初球を捉え、プロ初安打をマークした。２２日・巨人戦（東京Ｄ）では「（野球人生で）あまり記憶にない」という経験の浅い１番スタメンだったが、「変わらず強く振っていこうと思っていた」とデビューから３試合目でプロ初打点と猛打賞を記録した。計り知れない才能に、解説を務めた巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）は「岡田、原より上かもしれませんね」と絶賛していた。

打線の起爆剤となっている。１５日からの広島３連戦（甲子園）では２度の完封負けを喫したが、１軍初出場の１９日からは３連勝で毎試合２ケタ安打。同じ自主トレ施設に通う兄貴分の森下は、５月に入り１８打席連続無安打と不調だったが、１９日から上昇。立石、森下、佐藤、大山の“ドラ１カルテット”の勢いは最高潮に達している。

けがに苦しめられた約半年間だった。１月の新人合同自主トレで「右足の肉離れ」を発症。その後も「左手首の関節炎」「右ハムストリングスの筋損傷」と離脱を繰り返し、出遅れた。思うようにプレーできない期間も「リハビリ中は毎日のように１軍の試合をテレビで見て『ここでやりたい』と思わせてもらっていた」と気持ちは切らさず。憧れていた舞台でプレーできる喜びをかみしめ、昨季チームが７連敗を喫した“鬼門”交流戦へ挑む。

◆立石 正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日、山口県生まれ。創価大から２５年ドラフトで３球団競合の末、１巡目で阪神入り。２年春に東京新大学リーグ３冠王を受賞。３、４年春には本塁打、打点の２冠。２２歳。１８０センチ、８７キロ。右投右打。背番号９。

◆阪神の交流戦日程

▽５月２６〜２８日 日本ハム（甲子園）

▽２９〜３１日 ロッテ（ＺＯＺＯマリン）

▽６月２〜４日 西武（甲子園）

▽５〜７日 楽天（甲子園）

▽９〜１１日 ソフトバンク（みずほペイペイ）

▽１２〜１４日 オリックス（京セラドーム大阪）