「このオレにプライドを捨てろだと!?」エリート犬が飼い主をメロメロにした"破壊力抜群のポーズ"とは？

愛犬とのドッグラン、楽しいはずが思わぬトラブルにハラハラした経験はありませんか？

マンガ『銀牙伝説外伝！番犬ジョン 』第1話では、そんな「ドッグランあるある」がコミカルに描かれています。

犬を飼っている人なら思わず共感してしまう、その内容をご紹介します！

自分のボールより「他人のフリスビー」に夢中！

飼い主の美里が一生懸命ボールを投げているのに、愛犬のジョンが気になって仕方ないのは、隣で別の飼い主が投げているフリスビー。

美里が「ジョンのオモチャはあっちのボール！他犬様のオモチャ取っちゃダメでしょ！」と怒っても、ジョンは全く聞く耳を持ちません。

他人のオモチャを横取りしてしまい、飼い主が平謝りする姿は、ドッグランあるあるの光景です。

犬の言い分は「狩猟犬の血が騒ぐから」！？

なぜ他人のフリスビーばかり狙うのか？

ジョンによれば、あの空飛ぶ円盤が「山鳥」に見えてしまい、シェパードとしての「狩猟犬の血」が騒いでしまうからだそうです。

人間の目にはただの迷惑行為でも、犬の頭の中では壮大なハンティングが行われているのかもしれません。

最後はやっぱり憎めない！

謝りすぎて涙目（実はコンタクトレンズがズレただけ）になっている美里を見たジョンは、ついに改心。

野生を捨てて、渾身の「あざとかわいいポーズ」で美里のご機嫌を取ります。

結局最後はまた他人のフリスビーを奪って怒られてしまいますが、後日自分用のフリスビーを買ってもらいご満悦な姿を見ると、どんなに手がかかっても愛犬は憎めない存在だと感じさせてくれます。