虎の黄金新人が巨人相手に大暴れした。

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24日の巨人戦で、阪神ドラフト1位の立石正広（22=創価大）が「1番・三塁」でスタメン出場。巨人のドラ1左腕・竹丸からプロ初本塁打を放つなど、2安打2打点と活躍した。19日に一軍昇格したばかりだが、この3連戦は14打数7安打5打点の大当たり。同一カード3連勝に貢献した勢いそのまま、あす26日からの交流戦に突入し、新庄日本ハムと相対する。

そんな立石の活躍に目を細めているのは、藤川球児監督だけではない。この日、約1年ぶりに右翼に入った佐藤輝明（27）もそのひとりだ。

この日、打っては3安打1打点、守備でも浅野の大飛球を好捕した佐藤輝は24日現在、打率.381、12本塁打、37打点でリーグ3冠を走る。本塁打、打点の2冠を獲得した昨季を上回る無双ぶりに、複数のメジャー球団が熱視線を送っている。

佐藤輝は本職の三塁に加え、外野守備にも定評がある。同じ三塁と外野が定位置の立石の存在は、起用の幅が広がる点でメリットがある。

「このまま立石が一本立ちすれば、かねてメジャー挑戦を希望するサトテルにとって、強力な追い風になるでしょう」と、コーチ経験のある球団OBがこう続ける。

「サトテルは1年でも早くメジャー挑戦したいが、海外FA権の取得は最短でも2029年オフ。球団にポスティングを容認してもらう必要がある。昨オフの契約更改の席でも、メジャー移籍を希望する意向を球団に伝えている。とはいえ、常勝チームを構築したい球団としては、サトテルの流出による戦力ダウンが懸念材料。立石は一軍では5試合しか経験していないが、今回の巨人3連戦では、中軸として活躍できる可能性を見せた。サトテルの穴はデカいが、立石がある程度は埋められるとなれば、球団もポスティングを認めやすくなります」

佐藤輝が今オフ、メジャー移籍を実現すれば、立石サマサマといえそうだ。

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ところで佐藤輝はどのような家庭に生まれ育ったのか。日刊ゲンダイで毎秋好評の「ドラフト家庭の事情」（2020年版）では、佐藤家を特集。取材に応じた父の博信さんが、五輪出場の手前までいった自身の経歴とともに赤裸々に語ってくれた。●関連記事 【もっと読む】佐藤輝明 柳田2世を生んだ講道館杯優勝柔道家のDNA も要チェックだ。