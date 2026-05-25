日本ハムがソフトバンクに全く勝てない。

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24日は初回に4点を先制しながら、先発の北山亘基が4回6失点でKOされるなど、逆転負け。22日は0−10、続く23日も1ー11の大敗を喫し、今季ここまでソフトバンクに開幕8連敗である。

敗因はバッテリーにある。24日まで計8試合の対戦防御率は8.45。中でも先発投手は40回2/3で41自責点、防御率9.07と散々だ。今季ここまで伊藤大海、有原航平、達孝太と主戦投手をぶつけ、この日も好投手の北山を投入したが…。

さる日本ハムOBは、「ここまで打たれるということは、捕手にも原因がある」と、こう続ける。

「正捕手の田宮裕涼（25）は打撃こそ優れているが、リード面は課題が多い。5月2日のオリックス戦では、八回2死満塁で玉井が中川に逆転の三塁打を浴びた。新庄監督は、『（内角に）いってくれるもんと思って投げさせたんですけどね。悔いしか残らない。ちょっと外の真っすぐにはクエスチョンはありますね』などと指摘。前日の試合は同じコンビで中川を内角シュートで打ち取っていただけに、リードの未熟さを感じたのでしょう。投手陣からは『阪神にFA移籍した伏見（寅威=36）さんがいたら…』との声も聞こえてきます」

昨季、伏見の先発マスク時（46試合）の先発投手防御率は2.41。伊藤とのコンビで最優秀バッテリー賞を受賞し、完封勝利を挙げた6月20日の中日戦について伏見は、「大海の状態が良くない中で、試合前も試合中も2人で話し合いながら対策を考えた」と言った。達が「寅威さんがいなかったら成績を残せていない」と話すなど、投手陣の信頼は厚かった。若い田宮と比べて投手の力を引き出すことに長けた捕手だったといえる。

「田宮も昨季は先発防御率2.80（65試合）と健闘していたが、今季は24日時点で3.95（36試合）と苦戦。伏見は昨オフ、出場機会を求めてFA宣言したが、日本ハムとしては是が非でも引き留めておくべきでした」とは、前出のOBだ。

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日本ハム低迷の要因は捕手だけではないようだ。評論家の権藤博氏は、本紙日刊ゲンダイのコラムで日本ハムの現状を鋭く分析している。●関連記事 【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」 も要チェックだ。