アジア株 中国市場で石炭株急騰、炭鉱で大規模ガス爆発 香港韓国休場 アジア株 中国市場で石炭株急騰、炭鉱で大規模ガス爆発 香港韓国休場

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アジア株 中国市場で石炭株急騰、炭鉱で大規模ガス爆発 香港韓国休場



東京時間11:03現在

香港ハンセン指数 25606.03（休場）

中国上海総合指数 4125.89（+12.99 +0.32%）

台湾加権指数 43495.35（+1227.38 +2.90%）

韓国総合株価指数 7847.71（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8696.80（+39.77 +0.46%）



アジア株は上昇、米イラン和平合意への期待が広がっている。NY原油先物の下落を受けインフレ懸念も緩和。



米国とイランは停戦を「60日間」延長する覚書「枠組み」を策定したとWPやFTが報じている。ただ、枠組みがどの程度の拘束力を持つかは依然として不明だという。



トランプ米大統領はイランとの和平合意「概ねまとまった」として、海峡封鎖解除に向けた合意をまもなく発表すると述べた。ただ、その後トランプ氏は「合意を急いでない、代表団に交渉を急ぐなと指示した」と態度を一変しており、やや警戒感は残る。



イラン側は米国との合意に対して楽観的ではないという。依然として海峡を管理する「法的権利」を主張している。



上海市場では石炭関連株が急騰。石炭会社の淮北鉱業は10%高、山西魯安環境能源は8%高。

先週末、中国中部山西省の炭鉱で大規模ガス爆発事故が発生した。事故により少なくとも90人が死亡、128人が負傷したという。



台湾株は史上最高値をつけている。豪州株は上昇も上値は重い、今週発表される4月の消費者物価指数と家計支出が警戒されている。



仏誕節振替休日のため香港市場と韓国市場は休場。突発的なネガティブ材料が出なければ、3連休明けは大幅高となるだろう。特に韓国株は半導体ブームの追い風もあり、史上最高値を目指す可能性。

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