川栄李奈、4年前の夢が叶う「とってもうれしいです」 ローソン新CMで店長役
俳優の川栄李奈が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇。4年前の夢が叶い喜びをにじませた。
【写真】離婚後初公の場 今後挑戦したいことを笑顔で語る川栄李奈
川栄は、ローソンのトレードマークでもある青にストライプの制服を着て登壇。以前からローソンの新CMに出演しているが、今回は店長を演じた。冒頭には「引き続きローソンの新CMに出させてもらってすごくうれしく思います。何よりこの制服を着てこの場に立てると思ってなかったので、とてもうれしく思います」と喜びをあふれさせた。
司会から「川栄さんは4年前のイベントで店長になりたいと宣言されてましたが、いよいよ…」と紹介されると、「まさか夢が叶うと思っていなかったので、とってもうれしいです」と驚きも入り混じった表情で応えていた。
川栄が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）」篇がきょう25日全国で放送開始された。
イベントにはほかに、梅沢富美男、上坂樹里、佐野勇斗（M!LK）、ヒコロヒーが登壇した。
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川栄は、ローソンのトレードマークでもある青にストライプの制服を着て登壇。以前からローソンの新CMに出演しているが、今回は店長を演じた。冒頭には「引き続きローソンの新CMに出させてもらってすごくうれしく思います。何よりこの制服を着てこの場に立てると思ってなかったので、とてもうれしく思います」と喜びをあふれさせた。
川栄が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）」篇がきょう25日全国で放送開始された。
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