【グラビア】七瀬ななさんが表紙＆巻頭グラビアに登場「週刊プレイボーイ23号」本日発売
【週刊プレイボーイ23号】 5月25日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円
【拡大画像へ】 【七瀬ななさん】
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集英社は「週刊プレイボーイ23号」を5月25日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。
今週の週プレは、七瀬ななさんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、デビュー15周年となる岸明日香さん、韓国美女ゴルファー、アン・シネさんのグラビアが掲載されるほか、「笑点」とのコラボ企画も実施される。
（C）中村和孝／集英社【山本 杏さん】
【デジタル限定】山本杏写真集「未完成のままで、」【大増量】(C)小塚毅之／集英社【松田実桜さん】
（C）オノツトム／集英社
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（C）藤本和典／集英社
【デジタル限定】アン・シネ写真集「RE:Union」（C）藤本和典／集英社
【グラジャパ！限定】アン・シネ動画付き写真集「RE:Union PHOTO＆MOVIE ver.」（C）藤本和典／集英社【大西陽羽さん】
(C)カノウリョウマ／集英社
(C)カノウリョウマ／集英社
【デジタル限定】大西陽羽写真集「自然体の気配」(C)カノウリョウマ／集英社【伊織芽衣さん】
(C)U-YA／集英社
【デジタル限定】伊織芽衣写真集「Cat Nap」(C)U-YA／集英社【香野子さん】
(C)桑島智輝／集英社
【デジタル限定】香野子写真集「アイドルソングライター」(C)桑島智輝／集英社