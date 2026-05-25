【週刊プレイボーイ23号】 5月25日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円

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集英社は「週刊プレイボーイ23号」を5月25日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。

今週の週プレは、七瀬ななさんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、デビュー15周年となる岸明日香さん、韓国美女ゴルファー、アン・シネさんのグラビアが掲載されるほか、「笑点」とのコラボ企画も実施される。

【七瀬ななさん】

（C）中村和孝／集英社

【山本 杏さん】

【デジタル限定】山本杏写真集「未完成のままで、」【大増量】(C)小塚毅之／集英社

【松田実桜さん】

（C）オノツトム／集英社

【デジタル限定】松田実桜写真集「くもりのち晴れ」（C）オノツトム／集英社

【アン・シネさん】

（C）藤本和典／集英社

【デジタル限定】アン・シネ写真集「RE:Union」（C）藤本和典／集英社

【グラジャパ！限定】アン・シネ動画付き写真集「RE:Union PHOTO＆MOVIE ver.」（C）藤本和典／集英社

【大西陽羽さん】

(C)カノウリョウマ／集英社

(C)カノウリョウマ／集英社

【デジタル限定】大西陽羽写真集「自然体の気配」(C)カノウリョウマ／集英社

【伊織芽衣さん】

(C)U-YA／集英社

【デジタル限定】伊織芽衣写真集「Cat Nap」(C)U-YA／集英社

【香野子さん】

(C)桑島智輝／集英社

【デジタル限定】香野子写真集「アイドルソングライター」(C)桑島智輝／集英社