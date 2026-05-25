「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１１時現在で、モイ<5031.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場でモイはストップ高カイ気配。同社は１９日、ＳＢＩホールディングス<8473.T>と資本・業務提携すると発表した。同社は国内有数のライブ配信サービス「ツイキャス」を運営しており、金融・メディア・ＩＴを融合した「ネオメディア生態系」の拡大を進めるＳＢＩグループと組むことでシナジーの実現を目指す。ＡＩを活用した次世代ライブ配信コミュニケーションプラットフォームの開発や、ファンコミュニティー発のＩＰ創出・開発領域での連携などを図っていく。



これが材料視され、同社株は翌営業日からストップ高を交え急騰。きょうも大量の買い注文を集めているが、短期間での急ピッチな上昇に警戒感も高まっているようで目先売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS