北川精機<6327.T>＝需給相場の様相強め連日の急騰劇。前週末はストップ高となる５００円高で２９００円台まで急上昇したが、きょうはその余勢を駆って３０００円大台を通過点に前場段階で連続大陽線を示現。主力展開するプリント基板用真空プレス機の製造・販売では、グローバルベースで抜群の商品競争力を有する。これがＡＩデータセンター建設ラッシュを背景に、サーバーに搭載されるＡＩ半導体関連需要を捉えており、収益拡大が鮮明だ。２６年６月期は営業利益が前期比３０％増の８億１０００万円を見込むが、市場では第３四半期時点の進捗率からこれでも保守的との見方が強い。一部では９億円を上回り、０８年６月期以来１８期ぶりのピーク利益更新の可能性が意識されているもよう。株式需給面ではゴールドマンサックスなど複数の外資系証券会社経由で貸株調達による空売りが積み上がっており、踏み上げ相場の様相を呈している。



クオルテック<9165.T>＝続急伸で新値街道快走。半導体をはじめとする電子デバイスの信頼性評価事業を主力展開し、レーザーを活用した微細加工も手掛ける。信頼性評価、微細加工の両部門ともに拡大基調で業績は会社側想定を上回る絶好調に推移している。前週末２２日取引終了後に２６年６月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の４億５００万円から４億５０００万円（前期比１７％増）に増額した。今期営業利益は上方修正前の段階で２期連続の過去最高更新見通しにあったが、更に大きく上乗せされる形となった。好業績を背景に株主還元も強化し、今期の年間配当は従来計画の３７円から４７円に１０円増額する。これらを評価する投資資金がなだれ込んだ。同社株は前週末に急騰を演じたが、それでも時価総額５０億円前後の超小型株で信用買い残も枯れた状態にあることから上げ足の軽さが際立つ。



Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>＝上昇加速で年初来高値を連日更新。きょう寄り前、自社９機目となる小型ＳＡＲ（合成開口レーダー）衛星ＳｔｒｉＸ（ストリクス）の軌道投入及びアンテナ展開に成功したと発表しており、材料視した買いが集まっている。前週末２２日に米ロケット・ラボ社のエレクトロンロケットより打ち上げられた。試験のための通信が正常に機能し、制御可能であることを確認したという。



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出所：MINKABU PRESS