岐阜、ホーム確定のPOラウンド第2戦は静岡県アイスタ開催「初めての県外開催となることを重く受け止めています」
FC岐阜は24日、ホーム開催となるJ2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦について、清水エスパルスのホームスタジアムである静岡県のIAIスタジアム日本平で開催すると発表した。
POラウンド第1戦はアウェーでザスパ群馬と対戦する岐阜。第2戦はWEST-AとWEST-Bで同順位のツエーゲン金沢かガイナーレ鳥取と対戦することになっている。大会規定により地域リーグラウンドで勝ち点が多い方のホーム開催となり、岐阜は両チームの勝ち点を上回っているためホーム開催が確定している。
だが、クラブによるとホームスタジアムのヒマラヤスタジアム岐阜を含む岐阜県内での開催は「会場確保、大会日程、施設条件等を踏まえ、関係各所と調整を重ねてまいりましたが、代替施設として検討していた新日本ガス球技メドウを含め、県内施設では大会開催に必要な施設基準を満たす会場を確保することができず」断念することになったという。
「本来であれば、この大切な一戦を、いつも皆さまとともに戦ってきたヒマラヤスタジアム岐阜で迎えたい。それが、クラブとしての率直な想いです」と伝えつつ、IAIスタジアム日本平で開催することを発表。今回の決定を受け、続けて以下のように声明を発表している。
「日頃からスタジアムに足を運び、FC岐阜を支えてくださっている皆さまには、移動面をはじめ、大きなご負担をおかけすることになります。クラブとしても、初めての県外開催となることを重く受け止めています。それでも、このプレーオフラウンドは、クラブにとって、選手にとって、そしてFC岐阜を支えてくださる皆さまとともに戦う、非常に重要な一戦です」
「場所は岐阜を離れます。それでも、FC岐阜のホームゲームであることに変わりはありません。
いつもスタジアムで選手たちの背中を押してくださっている皆さまの声援が、この試合でも必要です。簡単にお越しいただける場所ではないことは承知しています。それでも、可能な方はぜひIAIスタジアム日本平で、選手たちとともに戦ってください。日本平で響く皆さまの声援が、必ず選手たちの背中を押す力になります」
「また、FC岐阜としては、今回の経験も踏まえ、将来的なサッカー専用スタジアムのあり方も含め、地域に根差した競技環境について、関係各所と継続的に協議・調整を続けてまいります。引き続き、FC岐阜への熱いご声援をよろしくお願いいたします」
POラウンド第1戦はアウェーでザスパ群馬と対戦する岐阜。第2戦はWEST-AとWEST-Bで同順位のツエーゲン金沢かガイナーレ鳥取と対戦することになっている。大会規定により地域リーグラウンドで勝ち点が多い方のホーム開催となり、岐阜は両チームの勝ち点を上回っているためホーム開催が確定している。
「本来であれば、この大切な一戦を、いつも皆さまとともに戦ってきたヒマラヤスタジアム岐阜で迎えたい。それが、クラブとしての率直な想いです」と伝えつつ、IAIスタジアム日本平で開催することを発表。今回の決定を受け、続けて以下のように声明を発表している。
「日頃からスタジアムに足を運び、FC岐阜を支えてくださっている皆さまには、移動面をはじめ、大きなご負担をおかけすることになります。クラブとしても、初めての県外開催となることを重く受け止めています。それでも、このプレーオフラウンドは、クラブにとって、選手にとって、そしてFC岐阜を支えてくださる皆さまとともに戦う、非常に重要な一戦です」
「場所は岐阜を離れます。それでも、FC岐阜のホームゲームであることに変わりはありません。
いつもスタジアムで選手たちの背中を押してくださっている皆さまの声援が、この試合でも必要です。簡単にお越しいただける場所ではないことは承知しています。それでも、可能な方はぜひIAIスタジアム日本平で、選手たちとともに戦ってください。日本平で響く皆さまの声援が、必ず選手たちの背中を押す力になります」
「また、FC岐阜としては、今回の経験も踏まえ、将来的なサッカー専用スタジアムのあり方も含め、地域に根差した競技環境について、関係各所と継続的に協議・調整を続けてまいります。引き続き、FC岐阜への熱いご声援をよろしくお願いいたします」