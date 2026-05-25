25日前引けの日経平均株価は3日続伸。前週末比1803.74円（2.85％）高の6万5142.81円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は630、値下がりは900、変わらずは33と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を333.88円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が277.56円、東エレク <8035>が181.02円、ＴＤＫ <6762>が166.94円、キオクシア <285A>が143.37円と続いた。



マイナス寄与度は23.3円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が21.92円、ファストリ <9983>が19.31円、テルモ <4543>が17.57円、バンナムＨＤ <7832>が7.94円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、空運、建設が続いた。値下がり上位には鉱業、小売、証券・商品が並んだ。



株探ニュース