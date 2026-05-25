25日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数660、値下がり銘柄数748と、値下がりが優勢だった。



個別ではＡＫＩＢＡホールディングス<6840>、レオクラン<7681>がストップ高。ＹＫＴ<2693>、指月電機製作所<6994>は一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社<1948>、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354>、ＫＧ情報<2408>、アップルインターナショナル<2788>など34銘柄は年初来高値を更新。リバーエレテック<6666>、ニッカトー<5367>、太洋テクノレックス<6663>、北川精機<6327>、戸田工業<4100>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、佐藤渡辺<1807>、田辺工業<1828>など64銘柄が年初来安値を更新。ナガホリ<8139>、サイバーステップホールディングス<3810>、スターシーズ<3083>、ソノコム<7902>、エフオン<9514>は値下がり率上位に売られた。



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