25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比39.0％増の3895億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.1％増の3298億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ <2524> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> 、上場インデックス米国株式 <1547> 、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> など108銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、上場ファンドＪリート <1345> など32銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス <376A> が14.25％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が5.63％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が5.49％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が5.23％高、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> が3.94％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は7.80％安、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は5.84％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は5.72％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は5.43％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は5.27％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1803円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2279億6500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1427億5900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が382億8700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が210億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が127億円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が91億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が75億4400万円の売買代金となった。



株探ニュース