25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数192、値下がり銘柄数366と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＭＨ<280A>がストップ高。オンコリスバイオファーマ<4588>は一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス<186A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ジェイドグループ<3558>、データセクション<3905>、シャノン<3976>など18銘柄は年初来高値を更新。ＨＰＣシステムズ<6597>、クオルテック<9165>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、パワーエックス<485A>、インフォメティス<281A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ベースフード<2936>、クリアル<2998>、ブッキングリゾート<324A>、アクセルマーク<3624>、フラー<387A>など50銘柄が年初来安値を更新。海帆<3133>、イノバセル<504A>、ブランディングテクノロジー<7067>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、キッズウェル・バイオ<4584>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース