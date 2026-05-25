　25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　227965　　　51.1　　　 69530
２. <1321> 野村日経平均　　 38287　　 102.6　　　 68110
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 21070　　　24.4　　　　3087
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12700　　　 3.0　　　 82920
５. <1579> 日経ブル２　　　　9116　　 -21.4　　　 751.3
６. <1360> 日経ベア２　　　　7544　　　39.1　　　　75.9
７. <1568> ＴＰＸブル　　　　5480　　　 8.9　　　 939.8
８. <200A> 野村日半導　　　　4867　　 -18.6　　　　4705
９. <1306> 野村東証指数　　　4719　　 101.8　　　 417.5
10. <1540> 純金信託　　　　　3724　　　55.2　　　 21595
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2770　　 -57.8　　　　4131
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2389　　　 3.4　　　　6778
13. <1542> 純銀信託　　　　　2132　　　84.7　　　 36310
14. <1330> 上場日経平均　　　2090　　　54.2　　　 68210
15. <1489> 日経高配５０　　　1864　　 118.3　　　　3234
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1742　　　24.3　　　 67880
17. <1615> 野村東証銀行　　　1582　　　34.5　　　 672.6
18. <2243> ＧＸ半導体　　　　1532　　　60.6　　　　4735
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1500　　 108.0　　　 407.8
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1482　　　35.2　　　　4280
21. <1358> 上場日経２倍　　　1480　　　19.9　　　132950
22. <2631> ＭＸナスダク　　　1473　　 222.3　　　 34000
23. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1390　　 110.3　　　　5390
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1320　　　-1.8　　　　 125
25. <1545> 野村ナスＨ無　　　1189　　　62.2　　　 246.6
26. <2559> ＭＸ全世界株　　　1071　　 201.7　　　 30070
27. <1308> 上場東証指数　　　1017　　　51.1　　　　4124
28. <1356> ＴＰＸベア２　　　 798　　　43.8　　　 117.7
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　 793　　　 4.9　　　 863.2
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 722　　　26.2　　　　2564
31. <2036> 金先物Ｗブル　　　 704　　　68.4　　　181650
32. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 700　　-100.0　　　 633.7
33. <2624> ｉＦ日経年４　　　 619　　 495.2　　　　6545
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 605　　 -40.5　　　 67750
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 604　　　49.9　　　 78140
36. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 583　　　36.2　　　　1123
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 575　　 -38.9　　　1934.5
38. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 566　　 216.2　　　 339.0
39. <1571> 日経インバ　　　　 541　　　81.5　　　　 309
40. <314A> ｉＳゴールド　　　 529　　　47.4　　　 343.1
41. <2080> ＰＢＲ１解消　　　 496　　1002.2　　　　1878
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 472　　　 8.5　　　 34500
43. <2244> ＧＸＵテック　　　 443　　　78.6　　　　3555
44. <282A> ＧＸ半導１０　　　 410　　 -42.9　　　　2536
45. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 409　　　 8.2　　　　2743
46. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 404　　　38.4　　　 66520
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 392　　　50.2　　　　　77
48. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 346　　　 5.5　　　　 939
49. <1699> 野村原油　　　　　 315　　 197.2　　　 640.5
50. <2038> 原油先Ｗブル　　　 306　　 140.9　　　　2623
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース