ETF売買代金ランキング＝25日前引け
25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 227965 51.1 69530
２. <1321> 野村日経平均 38287 102.6 68110
３. <1357> 日経Ｄインバ 21070 24.4 3087
４. <1458> 楽天Ｗブル 12700 3.0 82920
５. <1579> 日経ブル２ 9116 -21.4 751.3
６. <1360> 日経ベア２ 7544 39.1 75.9
７. <1568> ＴＰＸブル 5480 8.9 939.8
８. <200A> 野村日半導 4867 -18.6 4705
９. <1306> 野村東証指数 4719 101.8 417.5
10. <1540> 純金信託 3724 55.2 21595
11. <2644> ＧＸ半導日株 2770 -57.8 4131
12. <1329> ｉＳ日経 2389 3.4 6778
13. <1542> 純銀信託 2132 84.7 36310
14. <1330> 上場日経平均 2090 54.2 68210
15. <1489> 日経高配５０ 1864 118.3 3234
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1742 24.3 67880
17. <1615> 野村東証銀行 1582 34.5 672.6
18. <2243> ＧＸ半導体 1532 60.6 4735
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 1500 108.0 407.8
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1482 35.2 4280
21. <1358> 上場日経２倍 1480 19.9 132950
22. <2631> ＭＸナスダク 1473 222.3 34000
23. <1671> ＷＴＩ原油 1390 110.3 5390
24. <1459> 楽天Ｗベア 1320 -1.8 125
25. <1545> 野村ナスＨ無 1189 62.2 246.6
26. <2559> ＭＸ全世界株 1071 201.7 30070
27. <1308> 上場東証指数 1017 51.1 4124
28. <1356> ＴＰＸベア２ 798 43.8 117.7
29. <1655> ｉＳ米国株 793 4.9 863.2
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 722 26.2 2564
31. <2036> 金先物Ｗブル 704 68.4 181650
32. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 700 -100.0 633.7
33. <2624> ｉＦ日経年４ 619 495.2 6545
34. <1346> ＭＸ２２５ 605 -40.5 67750
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 604 49.9 78140
36. <563A> ＧＸＮデカバ 583 36.2 1123
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 575 -38.9 1934.5
38. <408A> ｉＳＢＡＩ 566 216.2 339.0
39. <1571> 日経インバ 541 81.5 309
40. <314A> ｉＳゴールド 529 47.4 343.1
41. <2080> ＰＢＲ１解消 496 1002.2 1878
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 472 8.5 34500
43. <2244> ＧＸＵテック 443 78.6 3555
44. <282A> ＧＸ半導１０ 410 -42.9 2536
45. <2840> ｉＦＥナ百無 409 8.2 2743
46. <1326> ＳＰＤＲ 404 38.4 66520
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 392 50.2 77
48. <513A> ＧＸ防衛日株 346 5.5 939
49. <1699> 野村原油 315 197.2 640.5
50. <2038> 原油先Ｗブル 306 140.9 2623
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 227965 51.1 69530
２. <1321> 野村日経平均 38287 102.6 68110
３. <1357> 日経Ｄインバ 21070 24.4 3087
４. <1458> 楽天Ｗブル 12700 3.0 82920
５. <1579> 日経ブル２ 9116 -21.4 751.3
６. <1360> 日経ベア２ 7544 39.1 75.9
７. <1568> ＴＰＸブル 5480 8.9 939.8
８. <200A> 野村日半導 4867 -18.6 4705
９. <1306> 野村東証指数 4719 101.8 417.5
10. <1540> 純金信託 3724 55.2 21595
11. <2644> ＧＸ半導日株 2770 -57.8 4131
12. <1329> ｉＳ日経 2389 3.4 6778
13. <1542> 純銀信託 2132 84.7 36310
14. <1330> 上場日経平均 2090 54.2 68210
15. <1489> 日経高配５０ 1864 118.3 3234
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1742 24.3 67880
17. <1615> 野村東証銀行 1582 34.5 672.6
18. <2243> ＧＸ半導体 1532 60.6 4735
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 1500 108.0 407.8
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1482 35.2 4280
21. <1358> 上場日経２倍 1480 19.9 132950
22. <2631> ＭＸナスダク 1473 222.3 34000
23. <1671> ＷＴＩ原油 1390 110.3 5390
24. <1459> 楽天Ｗベア 1320 -1.8 125
25. <1545> 野村ナスＨ無 1189 62.2 246.6
26. <2559> ＭＸ全世界株 1071 201.7 30070
27. <1308> 上場東証指数 1017 51.1 4124
28. <1356> ＴＰＸベア２ 798 43.8 117.7
29. <1655> ｉＳ米国株 793 4.9 863.2
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 722 26.2 2564
31. <2036> 金先物Ｗブル 704 68.4 181650
32. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 700 -100.0 633.7
33. <2624> ｉＦ日経年４ 619 495.2 6545
34. <1346> ＭＸ２２５ 605 -40.5 67750
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 604 49.9 78140
36. <563A> ＧＸＮデカバ 583 36.2 1123
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 575 -38.9 1934.5
38. <408A> ｉＳＢＡＩ 566 216.2 339.0
39. <1571> 日経インバ 541 81.5 309
40. <314A> ｉＳゴールド 529 47.4 343.1
41. <2080> ＰＢＲ１解消 496 1002.2 1878
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 472 8.5 34500
43. <2244> ＧＸＵテック 443 78.6 3555
44. <282A> ＧＸ半導１０ 410 -42.9 2536
45. <2840> ｉＦＥナ百無 409 8.2 2743
46. <1326> ＳＰＤＲ 404 38.4 66520
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 392 50.2 77
48. <513A> ＧＸ防衛日株 346 5.5 939
49. <1699> 野村原油 315 197.2 640.5
50. <2038> 原油先Ｗブル 306 140.9 2623
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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