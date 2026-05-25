ゆってぃ、印象ガラリ 愛娘を抱く“父の姿”に反響「安定感のある抱っこ」「パパってぃカッコいい！」
お笑い芸人のゆってぃ（49）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。長女を抱いた姿を公開し、テレビなどで見せる姿から一変した“父の姿”に反響が集まっている。
【写真】テレビで見る姿から一変！愛娘を抱くゆってぃの“パパショット”「安定感のある抱っこ」
ゆってぃは「家族写真を撮りに行った。嫁ってぃさんがメイクしてもらってる途中で寝ちゃったワカチ子ちゃん。お疲れ様。僕の片方のだけのVANSも遊びに付き合ってお疲れ様！」と、ほほ笑ましいエピソードを添えて、家族写真を撮影したことを報告した。
鏡に写る我が子を愛おしそうに抱き、椅子に腰掛けるゆってぃ。Yシャツにベージュのボトムスという正装に対し、長女も白いレースのワンピースをまとい、2人で爽やかな装いを見せている。足元の床には、一足のスニーカーがポツンとあり、さっきまで遊んでいた気配が残る、温かみあふれる1枚となっていた。
ゆってぃの“父の姿”に、コメント欄には「安定感のある抱っこ」「パパってぃ、カッコいい！」などとの声が寄せられている。
ゆってぃは、タレントの石川あんな（35）と2022年3月に結婚し、2025年1月に第1子長女を出産したことを公表している。
【写真】テレビで見る姿から一変！愛娘を抱くゆってぃの“パパショット”「安定感のある抱っこ」
ゆってぃは「家族写真を撮りに行った。嫁ってぃさんがメイクしてもらってる途中で寝ちゃったワカチ子ちゃん。お疲れ様。僕の片方のだけのVANSも遊びに付き合ってお疲れ様！」と、ほほ笑ましいエピソードを添えて、家族写真を撮影したことを報告した。
ゆってぃの“父の姿”に、コメント欄には「安定感のある抱っこ」「パパってぃ、カッコいい！」などとの声が寄せられている。
ゆってぃは、タレントの石川あんな（35）と2022年3月に結婚し、2025年1月に第1子長女を出産したことを公表している。