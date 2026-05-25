兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で指名手配されている42歳の男が、事件発覚の3日前、警察官に声をかけられ「人を殺した」と話していたことが分かりました。

5月13日ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が殺害され、警察は10年ほど前に南隣の家に住んでいた住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）に対し、千尋さんを殺害した疑いで逮捕状をとり、指名手配しています。

事件が発覚したのは5月19日でしたが、その3日前の5月16日、大山容疑者は兵庫県高砂市内の路上で寝ていた際に、声をかけてきた警察官に対して、「人を殺した」と話していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。

警察官は話の内容に具体性がなかったため、居住歴があったたつの市の事件現場近くまで車に乗せて送り届けたということです。

大山容疑者は身長約160センチのやせ型で、警察が情報提供を求めています。

【情報提供】たつの警察署：０７９１－６３－０１１０