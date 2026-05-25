ニッポン放送『ショウアップナイター』60周年イヤー好発進！ナイター4曜日の平均で聴取率首位に
ニッポン放送は25日、4月20日から26日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表（個人全体：12歳〜69歳・男女）。看板プロ野球中継番組『ニッポン放送ショウアップナイター』では、プロ野球ナイターが行われた21日〜24日に放送した全4曜日の平均で、同時間帯首位を獲得した。
【動画】貴重！『ショウアップナイター』東島衣里アナに密着
1966年の放送開始から『ニッポン放送ショウアップナイター』は、プロ野球の熱戦をラジオならではの臨場感あふれる実況生中継で届けているが、今シーズンもリスナーから熱い支持を受けていることが証明された。
放送開始から60周年の『ニッポン放送ショウアップナイター』は、これからも野球を愛するリスナーの心を捉えて離さない、という思いを込めて、「プロ野球に60n！」（ロックオン）をシーズンキャッチに、熱いプロ野球中継はじめさまざまな企画を届けている。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
「ニッポン放送ショウアップナイター」
4月21日（火）〜4月24日（金）午後6時〜午後9時4曜日平均
＜放送カード＞
・4月21日(火）午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 巨人×中日」
・4月22日(水）午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 巨人×中日」
・4月23日(木）午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 広島×ヤクルト」
・4月24日(金）午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター DeNA×巨人」
【動画】貴重！『ショウアップナイター』東島衣里アナに密着
1966年の放送開始から『ニッポン放送ショウアップナイター』は、プロ野球の熱戦をラジオならではの臨場感あふれる実況生中継で届けているが、今シーズンもリスナーから熱い支持を受けていることが証明された。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
「ニッポン放送ショウアップナイター」
4月21日（火）〜4月24日（金）午後6時〜午後9時4曜日平均
＜放送カード＞
・4月21日(火）午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 巨人×中日」
・4月22日(水）午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 巨人×中日」
・4月23日(木）午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター 広島×ヤクルト」
・4月24日(金）午後6時〜午後9時「ニッポン放送ショウアップナイター DeNA×巨人」