「なんで既読だけつけるの？」男性の本心は“返信の温度感”に出る
読んではいるのに、返信してくれない。そんな男性の“既読だけ”の状態にモヤモヤしたことはありませんか？無視されているようにも感じる一方で、男性側には別の感覚で動いているケースも。本音は、“返信するかどうか”より“どう向き合っているか”に表れます。
あとで返そうと思っている
男性は、連絡を“ひとつの作業”として捉える傾向があります。そのため、内容を確認した時点で安心し、「あとで返そう」と考えたまま止まってしまうことも。悪気があるというより、“返したつもりに近い感覚”になっているケースです。
返信に気を使いたくない
気持ちが重い内容や、返し方に迷う内容の場合、既読だけつけて止まることも。特に、関係について踏み込む話題や感情の強い内容は、返信を後回しにしやすくなります。これは向き合いたくないというより、“どう返せばいいかわからない”心理が影響しているのでしょう。
優先順位が下がっている場合もある
一方で、既読スルーが繰り返され、返信の内容も淡白になっている場合は注意が必要。男性は本命相手には、多少遅れても関係を切らさない動きが出やすいものです。既読だけで終わる状態が続く場合は、関係への優先順位そのものが下がっている可能性があります。
既読スルーは、それだけで本気度を判断できるものではありません。ただし、“その後どう関わろうとしているか”を見ることで、本音は見えてくるもの。男性心理は、返信の速さよりも“関係を続ける意思”に表れるものです。 ※画像は生成AIで作成しています
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