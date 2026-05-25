それ社交辞令じゃない。男性が本命の女性に向ける「褒め言葉」の特徴
「今日の服似合ってるね」「その髪型いい感じ」などの褒め言葉が男性の口から頻繁に出てくるなら、それは社交辞令ではなく本命サインかも。男性は、好きな女性の魅力を無意識に探し、言葉にして伝えたくなるものだからです。そこで今回は、男性が本命の女性に向ける「褒め言葉」の特徴を紹介します。
具体的な褒めは“しっかり見ている”証拠
「かわいい」だけではなく、「今日のネイル似合ってる」「声が落ち着くね」など、具体的な褒め言葉は細かく観察している証拠。興味があるからこそ、外見の変化や仕草の違いにすぐ気づきます。観察力は好意の裏返しです。
外見以外を褒める＝存在そのものを大切にしている
「話しやすいね」「一緒にいると楽しい」など、性格や一緒に過ごす時間そのものを褒めるのも、本命度が高い証です。見た目だけを評価する軽い好意ではなく、彼はあなたの内面やあなたとの関係性を大切に思っているのでしょう。
会話の流れを止めてでも褒めるのは本気
話題とは関係なく、ふと思ったことを口にして褒める行動も要注目。会話の中で突如として「その笑顔いいね」などの褒め言葉を男性が口にするのは、意識せず感情があふれてしまった状態です。計算ではなく、感情優先の褒め言葉はかなり本命度が高いと見て間違いありません。
褒め言葉は、好意の温度を示すバロメーター。具体的で、自然体で、性格面まで褒めてくれるなら、男性の本気度はかなりのものでしょう。そして、褒められたときは「ありがとう」と笑顔で受け取ると、２人の距離はさらに縮まりますよ。
🌼不器用な愛情表現なんです。男性が「そっけない態度をする理由」