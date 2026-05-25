馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。日本ダービーは特別編で、武豊騎手＝栗東・フリー＝のダービー６勝を【武豊伝】として取り上げる。第１回は１９９８年のスペシャルウィーク。１０度目の挑戦にして、ようやくつかんだ初の勝利だった。

ユタカがついに手に入れた。それも一番でかい夢を―。武豊は真っ先にゴールを駆け抜けると、やさしくスペシャルウィークの首筋をポンポンとたたきながら、静かにウィニングランに入った。

喜びを爆発させたのは、そのあとだ。「やったぞ！」。１７万の観衆に向かって右手で拳をつくり、何度もガッツポーズ。いつもとは明らかに違う。天才のこんな派手で大きなアクションは見たことがない。

「子供のころからの夢。そして、あこがれ。やっとかなった」。温かい手拍子とユタカコールが勝者を迎えた。「ダービーだけは重みが違う。特別な意識があった。本当にうれしい」。デビュー１２年目でＧ１レースを２６勝（１位タイ）もしている男から笑みが絶えない。

沈着で冷静な騎乗に、ライバル１７頭は全くつけ込めなかった。前半は中団のインでじっと我慢を決め込んだ。「１コーナーで不利を受けるのが怖かった。内側の４頭が先行してくれたので、すごくいい形になった」と振り返る。向こう正面はキングヘイロー、セイウンスカイを見ながら、馬場の悪いインコースから外へ。「前にいる馬は全部見えていたからね。余裕を持って４コーナーを回った」。この時、すでに勝利を確信したはずだ。

約５００メートル。日本一長い直線はスペシャルウィークのためだけにあった。「追い出したときの反応がケタ違い。１頭分開いていたすき間にスッと入れた」。スパッと割って勝負に出た。左ムチがしなった。懸命に逃げ込みを図るセイウンスカイの横をすり抜ければ、もう敵はいない。５馬身差。「グングン伸びた。まさか、負けないと思ったけど、ゴールは遠かった」。最後まで必死に追った。

１０度目の挑戦で、ついにつかんだダービージョッキーの称号。保田隆芳さんに続く、史上２人目の８大競走完全制覇も達成した。そして、１９７２年にロングエースで勝った父の邦彦さんに続く史上３組目の親子制覇。「昨日、（父は）中京競馬場ですれ違ったのに、自分の馬が勝ったことを自慢していた」と冗談っぽく明かした。

次から次に記録を塗り替え、また一つ大きな勝利を手にした。「これで終わりじゃないし、ダービージョッキーとして恥ずかしくないような成績を残したい。１度といわず、また取りたいですからね」。現状で満足することはない。その視線はすでに、もう明日を見据えている。

〈キムタクも登場で場内歓喜〉

競馬、芸能界のトップスター共演に、１７万人近い観客の視線は表彰式に集中した。黒のＴシャツに濃紺のスーツで決めたＳＭＡＰの木村拓哉がダービージョッキーとなった武豊に記念品を贈ると、場内からは「ユタカ！」「キムタク！」のコールが同時に沸き起こった。

記念撮影でユタカがキムタクを隣に誘う気遣いを見せた。お返しとばかり式後にキムタクが並んで表彰台に上がり、ヒーローの右手を掲げて祝福した。２人は初対面。武豊はちょっぴり緊張気味だった。「やっぱりカッコいいですね。表彰台に一緒に上がれたのはいい記念になります」。騎手人生最良の日にキムタクのお祝い。自然と笑みが広がった。レースの興奮とは違った盛り上がりで、ファンは思わぬツーショットを堪能した。

〈１９９８年の日本ダービー〉

皐月賞１着セイウンスカイ、２着キングヘイロー、３着スペシャルウィークの「３強」が人気を分けた。日本ダービー初騎乗の福永がキングヘイローで先手を奪う意外な展開の中、直線では皐月賞馬のセイウンスカイが先頭へ。しかし、スペシャルウィークがアッという間にかわすと、あとは独壇場。２着には追い込みに徹した１４番人気のボールドエンペラーが突っ込んだ。セイウンスカイは４着、キングヘイローは１４着だった。