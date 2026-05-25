ダレノガレ明美、タンクトップから美ウエストチラリ「ウエスト細すぎ」「完璧ボディで憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】モデルでタレントのダレノガレ明美が5月24日、自身のInstagramを更新。白のタンクトップ姿を公開した。
【写真】35歳美女モデル「シンプルなのに様になる」ほっそりウエストのぞく街中ショット
ダレノガレは黒のキャップに白のタンクトップ、薄いブルーのデニムに黒の鞄を肩からかけたカジュアルな姿を公開。大きなカップの中に赤いドリンクが入っている容器を抱え、ストローに口を寄せるポーズを披露し、タンクトップからはスラリとしたウエストが際立つ姿となっている。
この投稿には「スタイル抜群」「ウエスト細すぎ」「完璧ボディで憧れる」「シンプルなのに様になる」「かっこいい姿、真似したい」「レベチの美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳美女モデル「シンプルなのに様になる」ほっそりウエストのぞく街中ショット
◆ダレノガレ明美、タンクトップから美ウエスト披露
ダレノガレは黒のキャップに白のタンクトップ、薄いブルーのデニムに黒の鞄を肩からかけたカジュアルな姿を公開。大きなカップの中に赤いドリンクが入っている容器を抱え、ストローに口を寄せるポーズを披露し、タンクトップからはスラリとしたウエストが際立つ姿となっている。
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「ウエスト細すぎ」「完璧ボディで憧れる」「シンプルなのに様になる」「かっこいい姿、真似したい」「レベチの美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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