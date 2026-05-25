長崎ヴェルカの応援に訪れたV・ファーレン長崎の波多野豪が話題を呼んでいる

プロバスケットBリーグの年間王者を決めるBリーグチャンピオンシップ（CS）ファイナル第2戦、長崎ヴェルカ対琉球ゴールデンキングスが5月24日に横浜アリーナで行われた。

長崎ヴェルカの応援に駆けつけたJリーガーがSNSで注目を集めている。

創立5年目でCS初出場を果たし、旋風を巻き起こしている長崎ヴェルカ。その応援に、同じ「ジャパネットホールディングス」を親会社に持つ姉妹チームのV・ファーレン長崎の選手が駆けつけていた。Bリーグ公式SNSが動画を投稿し、GK波多野豪、MFディエゴ・ピトゥカ、DFエドゥアルドらがスタンドから声援を送る様子が公開された。

長崎は前日にアウェーでの京都サンガを終えたばかりだが、アリーナで躍動する選手の姿に大興奮。特に波多野は得点が決まるたびに立ち上がってガッツポーズを決め、一際大きな声援で選手たちを鼓舞し続けた。バスケットボール選手顔負けのサイズ（身長198センチ）を誇る迫力も相まって大きな話題を呼んでいた。

SNSでは「波多野選手最高すぎる」「頼もしい応援団」「最強の助っ人」「ゴール裏も前も守れるってすごくないか長崎の守護神」「選手がお互いの試合見に行って応援する関係いいなと思った」「頼もしすぎる6人目の選手」「ピトゥカ、ノリノリ」「お互いに応援する関係がステキすぎて泣きました」「これぞスタジアムシティの力」「素晴らしい交流」といった様々なコメントが寄せられていた。

大きな声援を背に戦った長崎ヴェルカは66-60で琉球ゴールデンキングスを下し、これで1勝1敗のタイに持ち込んだ。運命の第3戦は5月26日に行われる。（FOOTBALL ZONE編集部）