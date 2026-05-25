シント＝トロイデン畑大雅がゴール、メヘレンは欧州カップ戦出場権を逃す

ベルギー1部シント＝トロイデンに所属するDF畑大雅は現地時間5月24日に行われたプレーオフのメヘレン戦に先発出場し、3-0の完勝に大きく貢献した。

圧巻の突破からチームの追加点をゲット。ベルギー紙「Het Nieuwsblad」は「畑は素晴らしい走りを見せ、ボールを危険な位置に運ぶためにすべての空間を与えられた」と抜群の存在感を示した若き日本人を称賛した。

試合は序盤からホームのシント＝トロイデンが主導権を握る展開となった。前半24分に先制ゴールが生まれると、前半アディショナルタイム3分に畑が見事なゴールを披露する。右サイドからの折り返しにニアサイドへ走り込んだ畑が合わせて追加点。完璧に合わせてチームの2点目が生まれた。

この圧巻の追加点シーンに「Het Nieuwsblad」は「スタジアム全体がボールの行方を見守っていた」とスタジアムの熱狂ぶりをレポートしている。さらに、畑に翻弄された相手の右サイドバックの守備対応についても言及しており、「どのようにしてアマチュアのように手玉に取られたか、その実力の差を十分に物語っている」と指摘し、畑の圧倒的なクオリティーを高く評価した。

試合は後半にも1点を追加したシント＝トロイデンが3-0で快勝。一方で、欧州カップ戦への出場権獲得の可能性を残していたメヘレンにとっては手痛い敗戦となった。同メディアは「メヘレンはまったくチャンスを作れずゴールを奪うのが困難だった」と伝え、シント＝トロイデンが試合を終始コントロールし、危なげなく勝利を収めたことを報じている。（FOOTBALL ZONE編集部）