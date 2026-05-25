ゴルフ界席巻の“セクシークイーン”アン・シネ、約8年ぶりに本格グラビア帰還
女子ゴルフ界を席巻した韓国出身のプロゴルファーのアン・シネが、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】美貌変わらず…8年ぶりに大胆な姿をみせたアン・シネ
2008年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会しプロゴルファーになったアン・シネは、17年の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で日本ツアーデビュー。ファッションとスタイルに注目が集まり“セクシークイーン”の異名で一躍時の人に。24年の現役引退後にはスキンケアブランド「MERBEI（メルベイ）」を立ち上げた。KLPGA通算3勝。
そんなアン・シネが約8年ぶりとなる本格グラビアに挑戦。大人の魅力と爽やかさが混在した水着姿や、本人もビックリしたというこれまでにない露出感のランジェリーまで、さまざまな表情を見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには七瀬なな、そのほか山本杏、松田実桜、大西陽羽、伊織芽衣、香野子が登場する。
【写真】美貌変わらず…8年ぶりに大胆な姿をみせたアン・シネ
2008年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会しプロゴルファーになったアン・シネは、17年の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で日本ツアーデビュー。ファッションとスタイルに注目が集まり“セクシークイーン”の異名で一躍時の人に。24年の現役引退後にはスキンケアブランド「MERBEI（メルベイ）」を立ち上げた。KLPGA通算3勝。
そんなアン・シネが約8年ぶりとなる本格グラビアに挑戦。大人の魅力と爽やかさが混在した水着姿や、本人もビックリしたというこれまでにない露出感のランジェリーまで、さまざまな表情を見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには七瀬なな、そのほか山本杏、松田実桜、大西陽羽、伊織芽衣、香野子が登場する。