【チョコミン党】ビアードパパ史上最も「爽快」な“幻のチョコミントシュー”が13年ぶりに復活 7店舗限定で登場
ビアードパパは、6月1日から7店舗限定で新商品“チョコミントシュー”を販売する。2013年に一部店舗でテスト販売された“幻のシュークリーム”が、近年のチョコミント人気の高まりを背景に13年ぶりに復活。ザクザク食感と爽快感を追求した、同ブランド史上最も「爽快」なシュークリームとして登場する。
【写真】ミントクリームがとろぉ…ザクザク×さわやか『チョコミントシュー』
“チョコミントシュー”は、ショコラ生地にチョコレートをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピングした新作。生地の中には、チョコチップ入りのミントクリームを詰め込み、チョコの甘さとミントの清涼感を組み合わせた。
同商品は、2013年に一部店舗で試験販売されていた商品をベースに、現在のトレンドに合わせて改良したもの。近年、チョコミント市場の盛り上がりが続くなかで、何度も試作を重ね、「清涼感」と「チョコの甘さ」のバランスを追求したという。チョコミント好きだけでなく、初めて味わう人でも楽しめるよう仕上げたとしている。
ビアードパパは「いつもできたて作りたて」を掲げるシュークリーム専門店。店舗で生地を焼き上げ、クリームも毎日店内で手作りしている。暑さが本格化するこれからの季節に向け、ひんやりとした印象のチョコミントフレーバーで新たな需要を狙う。
■商品概要
『チョコミントシュー』
価格：320円（税込）
販売期間：6月1日（月）〜 6月30日（火）予定
■対象店舗
・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）
・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）
・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）
・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）
・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）
・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）
・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）
【写真】ミントクリームがとろぉ…ザクザク×さわやか『チョコミントシュー』
“チョコミントシュー”は、ショコラ生地にチョコレートをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピングした新作。生地の中には、チョコチップ入りのミントクリームを詰め込み、チョコの甘さとミントの清涼感を組み合わせた。
ビアードパパは「いつもできたて作りたて」を掲げるシュークリーム専門店。店舗で生地を焼き上げ、クリームも毎日店内で手作りしている。暑さが本格化するこれからの季節に向け、ひんやりとした印象のチョコミントフレーバーで新たな需要を狙う。
■商品概要
『チョコミントシュー』
価格：320円（税込）
販売期間：6月1日（月）〜 6月30日（火）予定
■対象店舗
・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）
・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）
・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）
・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）
・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）
・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）
・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）