【チョコミン党】ビアードパパ史上最も「爽快」な“幻のチョコミントシュー”が13年ぶりに復活 7店舗限定で登場

【チョコミン党】ビアードパパ史上最も「爽快」な“幻のチョコミントシュー”が13年ぶりに復活 7店舗限定で登場