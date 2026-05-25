元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身が大ファンの人気芸人を明かした。

同番組で、天星術の星ひとみ氏から「男運が悪い」と指摘された礼。自身の「この人」というこだわりが強いため、「“やめたほうがいいよ”っていう人を好きになったり」と言われると、礼は「ちょっと人と違う、ズレてる。好きなタイプが」と認めた。

続けて「俗に言う“国宝級イケメン”というより、ちょっと個性的な方に惹かれる」といい、「私、なかやまきんに君とか大好きなんです」と告白。「きんに君さんは、筋肉がなくなってただの“なかやまさん”になってもタイプだと思う。あの人柄と誰も傷つけない芸風と、あの顔が好き」と打ち明けた。

とはいえ、占い終了後にスタッフから改めて「きんに君は」と聞かれると、礼は「なかやまきんに君さんは、私が勝手に好きなだけなんで、巻き込んでしまって申し訳ございませんという感じなんですよ、ごめんなさい」と思わず照れ笑い。「これからも応援しております」と伝えていた。