「単なる”功労者枠”ではない」吉田麻也がW杯日本代表に必要な理由とは？
吉田麻也の追加招集は、単なる“功労者枠”ではない。むしろ、北中米W杯直前の日本代表に必要な「経験」「統率力」「情報」を短期間で注入する意味合いが強い。
最大のメリットは、経験値だろう。吉田は３度のW杯を戦い、長年キャプテンを務めた。特に北中米W杯は移動距離、高温、多拠点開催など特殊環境が多く、“大会をどう戦うか”というノウハウが重要になる。MLSでプレーする吉田は、アメリカ国内の環境にも精通しており、その知見を共有できる価値は大きい。
加えて、ロッカールームへの効果も期待される。吉田はこれまでも代表に必要なのは「上からの圧」と語ってきたように、練習や準備段階からチームを引き締められる存在だ。現在の森保ジャパンは雰囲気の良さが強みである一方、W杯前には適度な緊張感も必要になる。その空気を作れるのが吉田である。
そして興味深いのが、オランダ代表のロナルド・クーマン監督との接点だ。吉田はサウサンプトン時代にクーマンの指導を受けており、その戦術や思考を“選手目線”で理解している日本人のひとりでもある。日本はW杯初戦でオランダと対戦するので、「クーマンのチームが何を嫌がるか」を共有できる点は大きな武器になるだろう。
今回の招集は、“代表復帰”というより、“W杯仕様の空気をチームに浸透させるための招集”--そう位置付けるべきなのかもしれない。
経験、統率力、そしてクーマン攻略のヒント。吉田麻也という“生きた教材”が、日本代表に新たな刺激をもたらそうとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
最大のメリットは、経験値だろう。吉田は３度のW杯を戦い、長年キャプテンを務めた。特に北中米W杯は移動距離、高温、多拠点開催など特殊環境が多く、“大会をどう戦うか”というノウハウが重要になる。MLSでプレーする吉田は、アメリカ国内の環境にも精通しており、その知見を共有できる価値は大きい。
そして興味深いのが、オランダ代表のロナルド・クーマン監督との接点だ。吉田はサウサンプトン時代にクーマンの指導を受けており、その戦術や思考を“選手目線”で理解している日本人のひとりでもある。日本はW杯初戦でオランダと対戦するので、「クーマンのチームが何を嫌がるか」を共有できる点は大きな武器になるだろう。
今回の招集は、“代表復帰”というより、“W杯仕様の空気をチームに浸透させるための招集”--そう位置付けるべきなのかもしれない。
経験、統率力、そしてクーマン攻略のヒント。吉田麻也という“生きた教材”が、日本代表に新たな刺激をもたらそうとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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