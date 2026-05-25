「めっちゃ驚いた」バレー男子日本代表、結婚を発表！ 愛犬との近影ショットも「あまりにも突然でビックリ」
ウルフドッグス名古屋所属の宮浦健人選手は5月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚したことをファンや関係者に向けて報告しました。
【写真】イケメンな宮浦健人の近影
1枚目は白い背景の前で黒シャツ姿にこぼれるような笑顔を見せる宮浦選手のポートレート、2枚目は黄色い花を見上げるコッカースパニエルとみられる愛犬のかわいらしいソロショットです。結婚報告らしい爽やかさが伝わってきます。
コメント欄には「ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。新しいご家庭も出来たので、今以上に、バレーボールに励んで頑張ってください。応援しています」「ビックサプライズ！めっちゃ驚いた！！」「ご結婚おめでとうございます！末永くお幸せに〜」「ご結婚おめでとうございます あまりにも突然でビックリしてしまいました」「ネーションズリーグでまた爆発してくれ。おめでとう！」など、祝福の声が多数寄せられました。
【写真】イケメンな宮浦健人の近影
ファンへの感謝とともに結婚を報告宮浦選手は「いつも応援してくださっているファンの皆様 支えてくださっている関係者の皆様 いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます。日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、これからも一生懸命プレーに励んで参ります。今後とも応援、宜しくお願い致します」とつづり、写真を2枚載せています。
コメント欄には「ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。新しいご家庭も出来たので、今以上に、バレーボールに励んで頑張ってください。応援しています」「ビックサプライズ！めっちゃ驚いた！！」「ご結婚おめでとうございます！末永くお幸せに〜」「ご結婚おめでとうございます あまりにも突然でビックリしてしまいました」「ネーションズリーグでまた爆発してくれ。おめでとう！」など、祝福の声が多数寄せられました。