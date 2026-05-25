【男性が選んだ】「手が美しいと思う20代男性俳優」ランキング！ 2位「ラウール」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位はSnow Manのラウールさん。身長192cm、股下99cmというスタイルを誇り、国内外のファッション界で活躍しています。パリやミラノなど世界的なランウェイも歩き、ポージングの際に際立つ長く美しい手は、SNSなどで発信する独自の世界観に深みを与えています。東京ガールズコレクションにも多数出演しています。
▼回答者コメント
「ダンスからも分かる手の長さ、指の長さ綺麗さが伝わるから」（20代男性／新潟県）
「ダンスをしているときのしなやかな指の動きが綺麗」（30代男性／岩手県）
「美容系の広告などで手も含めて綺麗なスタイルをしてるイメージがあるから」（30代男性／東京都）
100票という圧倒的な支持を集めて1位となったのは、横浜流星さんです。圧倒的な存在感で、第48回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞するなど数々の賞に輝いています。2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では主演を務めます。劇中で見せる上品で骨格の美しい手は、彼の表現をさらに豊かなものにしており、今後もさらなる飛躍が期待されている実力派俳優です。
▼回答者コメント
「指先まで細く整っていて、所作まで上品に見えるからです。写真や映像で物を持つ場面でも手元がきれいで、清潔感と色気の両方を感じます」（60代男性／福岡県）
「指が細くて全体的にバランスがいい感じがします」（40代男性／北海道）
「指が長くて細く、所作がすごく丁寧なので手元まで綺麗に見えるから」（40代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：ラウール（Snow Man）／30票
2位はSnow Manのラウールさん。身長192cm、股下99cmというスタイルを誇り、国内外のファッション界で活躍しています。パリやミラノなど世界的なランウェイも歩き、ポージングの際に際立つ長く美しい手は、SNSなどで発信する独自の世界観に深みを与えています。東京ガールズコレクションにも多数出演しています。
「ダンスからも分かる手の長さ、指の長さ綺麗さが伝わるから」（20代男性／新潟県）
「ダンスをしているときのしなやかな指の動きが綺麗」（30代男性／岩手県）
「美容系の広告などで手も含めて綺麗なスタイルをしてるイメージがあるから」（30代男性／東京都）
1位：横浜流星／100票
100票という圧倒的な支持を集めて1位となったのは、横浜流星さんです。圧倒的な存在感で、第48回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞するなど数々の賞に輝いています。2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では主演を務めます。劇中で見せる上品で骨格の美しい手は、彼の表現をさらに豊かなものにしており、今後もさらなる飛躍が期待されている実力派俳優です。
▼回答者コメント
「指先まで細く整っていて、所作まで上品に見えるからです。写真や映像で物を持つ場面でも手元がきれいで、清潔感と色気の両方を感じます」（60代男性／福岡県）
「指が細くて全体的にバランスがいい感じがします」（40代男性／北海道）
「指が長くて細く、所作がすごく丁寧なので手元まで綺麗に見えるから」（40代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)