「立石が伸び伸びやれるのであれば…」阪神黄金ルーキー猛打の裏で注目集める“守備シャッフル”「とにかくケガしてほしくない」

立石は三塁守備もしっかりさばいた（C）産経新聞社

阪神ドラ1ルーキー、立石正広の勢いが止まらない。

巨人との週末3連戦では初戦の猛打賞に始まり2戦目では先制タイムリー、3戦目でプロ初アーチと伝統の一戦を“満点デビュー”。

【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ

24日のゲームでは巨人ドラフト1位ルーキー、竹丸和幸に対して、5回1死一塁の場面、145キロの外角直球を捉え、右翼席中段へ。圧巻の逆方向弾で記念のプロ初アーチを飾った。



3連戦の打率は14打数7安打、脅威の打率5割、5打点と打ちまくった。

そして黄金ルーキーで注目を集めたのは新たな守備布陣にもあった。

3戦目の24日のゲームでは「1番・三塁」で先発出場。主軸の佐藤輝明を右翼、森下翔太を左翼起用とし、試合に臨んだ。

立石は左翼守備に関して、やや不安定な部分も見せていたために首脳陣もすぐ動いた形。元々は三塁が本職とあって、守備機会にしっかり仕事を果たした。今後交流戦がスタートする中、果たしてどう動かしていくのか。