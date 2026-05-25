劇場に見に行きたい「5月公開の映画」ランキング！ 2位「トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、劇場に見に行きたい「5月公開の映画」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』です。シリーズ初となる全編フルCGアニメーションで制作されました。きらびやかな「黄金の都」を舞台に、新しい仲間たちも加わった予測不能な大冒険が展開されます。息をのむような圧倒的な映像美と、言葉のいらないおなじみのドタバタ劇を楽しむことができます。
▼回答者コメント
「昔から大好きなアニメなので、テイストが変わっていても、ぜひぜひ見たいです」（50代女性／埼玉県）
「トムとジェリーは自分が昔から知っている作品で非常に馴染みがあって興味があるから。また、いろんなアニメ映画がある中で完全CGでやる映画を自分は見たことがないため、その点でも非常に期待しているため」（20代男性／神奈川県）
「トムとジェリーは幼いころから親しみがあり、ワクワクさせてくれるような映画だと思うからです」（30代女性／宮城県）
見事1位に輝いたのは、『プラダを着た悪魔2』でした。前作の公開から長年愛され続けている不朽の名作の続編ということもあり、アニメや邦画の話題作を抑えて総合トップに君臨。伝説の鬼編集長ミランダとアンディの再会や、きらびやかな最先端のファッション業界の舞台裏など、大スクリーンだからこそ堪能したい見どころが満載で、多くの映画ファンから圧倒的な支持を得ました。
▼回答者コメント
「もともと服飾の学校に行っていて初めて見た時衝撃ですごく好きな映画だったから」（20代女性／大阪府）
「元々プラダを着た悪魔が好きだから、気になりました」（20代女性／岐阜県）
「先日、金曜日ロードショーでプラダを着た悪魔を見ました。そこで2の映画があると知り是非行きたいと思いました」（30代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤／46票
2位にランクインしたのは、『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』です。シリーズ初となる全編フルCGアニメーションで制作されました。きらびやかな「黄金の都」を舞台に、新しい仲間たちも加わった予測不能な大冒険が展開されます。息をのむような圧倒的な映像美と、言葉のいらないおなじみのドタバタ劇を楽しむことができます。
「昔から大好きなアニメなので、テイストが変わっていても、ぜひぜひ見たいです」（50代女性／埼玉県）
「トムとジェリーは自分が昔から知っている作品で非常に馴染みがあって興味があるから。また、いろんなアニメ映画がある中で完全CGでやる映画を自分は見たことがないため、その点でも非常に期待しているため」（20代男性／神奈川県）
「トムとジェリーは幼いころから親しみがあり、ワクワクさせてくれるような映画だと思うからです」（30代女性／宮城県）
1位：プラダを着た悪魔2／124票
見事1位に輝いたのは、『プラダを着た悪魔2』でした。前作の公開から長年愛され続けている不朽の名作の続編ということもあり、アニメや邦画の話題作を抑えて総合トップに君臨。伝説の鬼編集長ミランダとアンディの再会や、きらびやかな最先端のファッション業界の舞台裏など、大スクリーンだからこそ堪能したい見どころが満載で、多くの映画ファンから圧倒的な支持を得ました。
▼回答者コメント
「もともと服飾の学校に行っていて初めて見た時衝撃ですごく好きな映画だったから」（20代女性／大阪府）
「元々プラダを着た悪魔が好きだから、気になりました」（20代女性／岐阜県）
「先日、金曜日ロードショーでプラダを着た悪魔を見ました。そこで2の映画があると知り是非行きたいと思いました」（30代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)