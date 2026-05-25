「一流クローザーの姿を取り戻している」31歳左腕の“頼れる姿”　38イニング無失点記録のド軍救援陣「圧倒的な優位性を証明」

38イニング無失点の救援陣の中心にいるのがスコットだ(C)Getty Images

ドジャースは現地時間5月24日、敵地でのブルワーズ戦に5−1で勝利。救援陣は無失点記録を38イニングまで伸ばしている。

先発の山本由伸は7回92球を投げて、7安打1失点3奪三振という内容で今季4勝目を挙げた。8回はウィル・クラインが登板し、2奪三振。9回はタナー・スコットが締めくくり、38イニング無失点という驚異的な記録を達成した。

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守護神のエドウィン・ディアスが右肘手術で離脱する中、31歳左腕のスコットがブルペン陣の中心となり、頼れる存在となっている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ディアス不在のなかでブルペンがこれほどの成功を収めた大きな要因は、スコットが2026年に入って再び絶好調を維持し、2025年1月にドジャースが獲得した際の一流クローザーの姿を取り戻していることだ」と伝えている。