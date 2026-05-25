経営者が選ぶ「一緒に起業したい男性俳優」ランキング！ 2位は「木村拓哉」、では1位は？
ビジネスマッチングサイト「比較ビズ」を運営するワンズマインドは、経営者579人を対象に「一緒に起業したい男性俳優ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までのランキング結果を見る】
2位は、カリスマ性とリーダーシップをあわせ持つ木村拓哉さんでした。
自分に厳しくストイックに一度決めたことをやり抜く姿勢が、信頼のおけるリーダーになるだろうと期待されています。
「一匹狼のようにもみえるが周囲に対して気遣いが出来そう」「厳しさの中に愛情があると思ったから」など、カリスマ性に加え、周囲への思いやりがある人柄も支持される理由となりました。
1位は、目標に向かって突き進む力強さと責任感の強さを持つ阿部寛さんでした。
「しっかりしていて責任感が強そう」「頼りになりそう。苦しい時も一緒にがんばれそう」と仕事に対する真摯な姿勢や誠実さが評価されているようです。安定感のあるビジネスパートナーになってくれそうなイメージが多くの経営者から厚い信頼を集めました。
(文:All About ニュース編集部)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：木村拓哉
2位は、カリスマ性とリーダーシップをあわせ持つ木村拓哉さんでした。
自分に厳しくストイックに一度決めたことをやり抜く姿勢が、信頼のおけるリーダーになるだろうと期待されています。
1位：阿部寛
1位は、目標に向かって突き進む力強さと責任感の強さを持つ阿部寛さんでした。
「しっかりしていて責任感が強そう」「頼りになりそう。苦しい時も一緒にがんばれそう」と仕事に対する真摯な姿勢や誠実さが評価されているようです。安定感のあるビジネスパートナーになってくれそうなイメージが多くの経営者から厚い信頼を集めました。
(文:All About ニュース編集部)