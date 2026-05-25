ホテルニューグランド、コーヒーハウス ザ・カフェで多彩なメニューを楽しめる「夏のカレーフェア」を期間限定開催
ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日までの期間、「夏のカレーフェア」を開催する。
2種類のフェア限定新作カレーとホテル開業時から受け継ぐ伝統のビーフやチキンなど、合計6種類のカレーを用意した。新作は、ココナッツミルクをベースにスパイスを加え、魚介の旨味が食欲をそそる「シーフードホワイトカレー」と、柔らかなビーフカツをドライカレーに添えた「ビーフカツカレー」。定番人気のカレー4種類もフェア期間中はセットメニューで楽しめる。夏本番、暑さを乗り切ることができる食欲そそる多彩なカレーを、この機会にぜひ食べてほしい考え。
［提供概要］
期間：7月1日（水）〜8月31日（月）
提供時間：11:00〜20:30（L.O）
価格：
シーフードホワイトカレーセット：4700円
ビーフカツカレーセット：5000円
ビーフカレーセット：5692円
チキンカレーセット／海老カレーセット：4807円
カレーピラフセット：4933円
※スープ、デザート、コーヒーまたは紅茶付き
（すべて税・サービス料込）
提供店舗：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ
問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェまたはレストランリザベーション課 045−681−1841（代）
ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp