ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日までの期間、「夏のカレーフェア」を開催する。

2種類のフェア限定新作カレーとホテル開業時から受け継ぐ伝統のビーフやチキンなど、合計6種類のカレーを用意した。新作は、ココナッツミルクをベースにスパイスを加え、魚介の旨味が食欲をそそる「シーフードホワイトカレー」と、柔らかなビーフカツをドライカレーに添えた「ビーフカツカレー」。定番人気のカレー4種類もフェア期間中はセットメニューで楽しめる。夏本番、暑さを乗り切ることができる食欲そそる多彩なカレーを、この機会にぜひ食べてほしい考え。

［提供概要］

期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

提供時間：11:00〜20:30（L.O）

価格：

シーフードホワイトカレーセット：4700円

ビーフカツカレーセット：5000円

ビーフカレーセット：5692円

チキンカレーセット／海老カレーセット：4807円

カレーピラフセット：4933円

※スープ、デザート、コーヒーまたは紅茶付き

（すべて税・サービス料込）

提供店舗：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェまたはレストランリザベーション課 045−681−1841（代）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp