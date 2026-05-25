「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」がコンセプトの「リゾナーレトマム」は、7月1日〜8月31日の期間に、メインダイニング「OTTO SETTE TOMAMU（オットセッテトマム）」において、赤肉・青肉メロンの魅力を引き出した、夏限定のディナーコースを提供する。レストランのコンセプトはイタリア語で「美しい組み合わせ」を意味する「Bella Combinazione（ベッラコンビナツィオーネ）」。濃厚な甘みの赤肉メロンを希少な夏鮭と合わせた独創的なパスタや、清涼感あふれる青肉メロンを軽やかに仕立てたドルチェなど、全8品のイタリア料理を堪能できる。さらに、北海道ワインやナチュラルワイン（ブドウの栽培方法から、自然の酵母を使用して発酵させる過程、瓶詰にいたるまで、できるだけ自然に近い形で製造されているワインのこと）を含むアルコールペアリング、ハーブやスパイスを活かしたノンアルコールペアリング、両方を楽しめるミックスペアリングの3種類のコースも楽しめる。



「赤肉メロンとトキシラズの冷製カペッリーニ」

パスタ「赤肉メロンとトキシラズの冷製カペッリーニ」は、夏の北海道を代表する赤肉メロンを主役に、イタリアの伝統的な「生ハムメロン」をこの土地らしく再構築した冷製パスタ。ガラス製の蓋（クロッシュ）を開けると、燻製香がふわりと解き放たれ、みずみずしいメロンの香りと重なる。ソースには、完熟メロンの果肉はもちろん、溢れ出す芳醇な果汁まで贅沢に使用し、メロンの魅力を余すところなく閉じ込めた。そこにじっくりと時間をかけて冷燻された希少な夏鮭「トキシラズ」の柔らかな塩味と脂の旨みが調和する。メロンの濃厚な甘みと鮭の熟成された旨みが、素材本来の芳醇さを一層深く引き立てる一皿になっている。



「メロンのメリンガータ」

ドルチェ「メロンのメリンガータ」は、清涼感のある甘みが特徴の青肉メロンに、3種類のメレンゲを合わせたデザート。サクッと軽い食感の焼きメレンゲと、メレンゲを混ぜた生クリームとアイスの軽やかな甘さが、メロンの味わいを際立たせる。また、芳醇な甘い香りのヴィンサント（イタリア語で「聖なるワイン」を意味する、トスカーナ地方を中心に造られる伝統的な甘口のデザートワイン）を染み込ませたスポンジが、青肉メロンの爽やかさをより引き立てる。



「鹿肉のカルトッチョ」

メイン「鹿肉のカルトッチョ」では、夏の鹿肉は、繊細でさっぱりとした味わいと、ジューシーな赤身の旨みが特徴。鹿が笹を好んで食べることから着想を得て、笹で包み焼きにする「カルトッチョ」に仕上げた。包みを開いた瞬間に広がる笹の香ばしさが、閉じ込められた肉の旨みを一層引き立てる。付け合わせには、ファーム星野（「旅×農業」をコンセプトに、当リゾートで展開している農業プロジェクト）のモッツァレラチーズを贅沢に使った茄子と鹿ラグーのグラタンを添え、夏鹿ならではの清らかな味わいを心ゆくまで味わえる一皿になっている。

［「OTTO SETTE TOMAMU」の夏限定のディナーコース概要］

期間：7月1日〜8月31日

料金：ディナーコース

全8品：1万8000円

ワインペアリング：9500円

ノンアルコールペアリング：5500円

ミックスペアリング：7500円

（すべて税‧サービス料込）

時間：17:30〜19:00（最終入店）

予約：公式サイトで要予約

対象：宿泊、日帰り（7歳以上）※2〜6歳の子どもは、同レストラン利用者限定の無料の託児サービスを利用できる

備考：仕入れ状況によって、料理内容が一部変更になる場合がある

星野リゾート＝https://hoshinoresorts.com/jp